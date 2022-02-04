Efecan Karaca, Fenerbahçe'ye transfer olamayınca üzüldü

Fenerbahçe'nin kapısından dönen Efecan Karaca çok üzgün... İki kulüp başkanının yaşadığı gerilim sonrası transferi gerçekleşmeyen Alanyalı oyuncu adeta dünyaya küstü.

Yeni bir kanat oyuncusu için arayışa geçen Fenerbahçe, Alanyasporlu Efecan Karaca için harekete geçmişti.

Akdeniz ekibinin kapısını takas formülüyle çalan sarı-lacivertliler, Sinan Gümüş'ün transferi istememesi nedeniyle direkt satın alma yoluna başvurmuştu.

Transfer, UEFA'ya bildirme eşiğine girdiği dakikalarda iki kulüp başkanının yaşadığı gerilim nedeniyle rafa kalktı.

Bakasetas, Salih Uçan, Siopis, Berkan Kutlu gibi ortak arkadaşları büyük takımlara transfer olunca iyice yalnızlaşan ve 2013 yılından beri formasını giydiği Alanya’dan ayrılıp son transferini büyük bir takıma yapmak isteyen milli oyuncunun hayali gene son saniyede suya düştü.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYOR

Geçen yıl devre arasında ve bu sezon başında iki kez Trabzonspor’a transferi son saniye bozulan Efecan Karaca, bu sefer de ‘Bitti’ denilen Fenerbahçe transferi son saniyede açmaza girince büyük bir üzüntü içine girdi.

HERKES SEFERBER OLDU

Önceki gün Fenerbahçe’ye gideceği için görüşmenin yapıldığı gün antrenmana çıkmayan, eşyalarını toplamaya başlamak üzereyken iki kulüp başkanının yaşadığı restleşme sonucunda transferi açmaza giren Efecan’ın, çok üzgün olduğu ve içine kapandığı öğrenildi.

Ali Koç’un akşam saatlerinde telefonla arayarak transferin tıkanma nedenini anlattığı yıldız oyuncu, dün sabaha kadar telefonunu kapattı ve kimseyle görüşmedi.

Ailesi İstanbul’da yaşadığı için son transferinde Fenerbahçe’nin devreye girmesiyle çok heyecanlanan Efecan’ın yaşadığı travmayı atlatması için bütün takım arkadaşları ve yöneticiler seferber olmuş durumda.

"BURADA MİSYONUMU TAMAMLADIM"

Hürriyet'in haberine göre; Alanyaspor formasıyla büyük başarılara imza aran 31 yaşından sonra A milli takımın aranılan oyuncusu olan ve taraftarların ‘Alanya’nın Efesi’ lakabını taktığı Efecan Karaca’nın, çevresine "Burası benim yuvam ancak artık misyonumu tamamladım, futbolumu Fenerbahçe formasıyla taçlandırmak istiyorum." dediği öğrenildi.