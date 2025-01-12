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İHA

Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, iki deneyimli futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-beyazlılar bu kapsamda 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde forma giyen Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci'yi transfer etti.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Sivas'a gelen iki futbolcu için Başkan Bahattin Eken'in katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Kırmızı-beyazlılar, Efkan ile satın alma opsiyonlu kiralık, Tolga ile de 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

EFKAN VE TOLGA'NIN KARİYERLERİ

Futbola SC Fürstenfeldbruck altyapısında başlayan Efkan Bekiroğlu, FC Unterföhring, Augsburg II, 1860 Münih Alanyaspor ve son olarak Ankaragücü formasını giydi. Kariyerinde 326 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 93 gol atıp, 41 de asist yaptı.

Tolga Ciğerci ise Wolfsburg altyapısında başladı. Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlin, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve en son MKE Ankaragücü'nde oynayan 32 yaşındaki futbolcu, görev aldığı 362 maçta 40 gol, 23 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER TANITIMINDA GASSAL DİZİSİ SÜRPRİZİ

Sivasspor, yeni transferlerini duyurmak için Gassal dizisinden esinlenerek, dikkat çeken bir tanıtım videosu hazırladı.

Videoda, dizinin ilk bölümündeki kız isteme sahnesi, futbola uyarlanarak eğlenceli bir şekilde sunuldu.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, kısa sürede çok etkileşim alarak taraftarların takdirini kazandı.