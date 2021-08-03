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Ekuban, Genoa ile anlaştı
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Caleb Ekuban'ın, Genoa ile görüşmelere başladığı KAP'a bildirildi.
- Haber Merkezi
- 03.08.2021 - 13:05
- Güncelleme : 03.08.2021 - 13:54
Trabzonspor; Ganalı futbolcu Caleb Ekuban'ın, Genoa'ya transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
KAP GELDİ
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
"Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
27 yaşındaki futbolcu, prosedürlerin tamamlanmasının ardından şehirden ayrıldı.
1 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU
Ganalı oyuncu, 2019 yılında Leeds United'dan Trabzonspor'a 1 milyon euro bedelle transfer olmuştu.
Ekuban, Trabzonspor formasıyla çıktığı 103 maçta 29 gol, 18 asistlik performans sergilemişti.