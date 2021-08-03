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    Ekuban, Genoa ile anlaştı

    Ekuban, Genoa ile anlaştı

    Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Caleb Ekuban'ın, Genoa ile görüşmelere başladığı KAP'a bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 13:05
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 13:54
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    Trabzonspor; Ganalı futbolcu Caleb Ekuban'ın, Genoa'ya transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

    KAP GELDİ

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

    "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

    27 yaşındaki futbolcu, prosedürlerin tamamlanmasının ardından şehirden ayrıldı.

    Ekuban, Genoa ile anlaştı #1


    1 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

    Ganalı oyuncu, 2019 yılında Leeds United'dan Trabzonspor'a 1 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

    Ekuban, Trabzonspor formasıyla çıktığı 103 maçta 29 gol, 18 asistlik performans sergilemişti.

    Ekuban, Genoa ile anlaştı #2

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