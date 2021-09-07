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    El Ahly'den Aliou Dieng açıklaması

    El Ahly'den Aliou Dieng açıklaması

    El Ahly yönetiminden, Aliou Dieng'ın Galatasaray'a olası transferiyle ilgili resmi açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 17:32
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 17:42
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    Bu yaz kadrosuna genç ve gelecek vadeden isimleri katan Galatasaray'da, Gedson Fernandes transferinin yılan hikayesine dönmesinin ardından gündemi en çok meşgul eden isimlerden biri de Aliou Dieng olmuştu.

    Malili futbolcunun sarı-kırmızılılar'a gelip gelmeyeceğiyle ilgili olarak bugün El Ahly'den resmi açıklama geldi.

    El Ahly den Aliou Dieng açıklaması #1

    “GALATASARAY FİNANSAL TALEPLERİMİZİ KARŞILAMADI”

    Mısır ekibinin yöneticilerinden Amir Tawfik, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu için sarı-kırmızılılar ile görüştüklerini doğrularken "Dieng, Galatasaray'dan transfer teklifi aldı. Bunu kabul etmek istiyorduk. Ancak Türk takımı finansal taleplerimizi karşılamadı." ifadelerini kullandı.

    El Ahly den Aliou Dieng açıklaması #2

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