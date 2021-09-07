El Ahly'den Aliou Dieng açıklaması

El Ahly yönetiminden, Aliou Dieng'ın Galatasaray'a olası transferiyle ilgili resmi açıklama geldi.

Bu yaz kadrosuna genç ve gelecek vadeden isimleri katan Galatasaray'da, Gedson Fernandes transferinin yılan hikayesine dönmesinin ardından gündemi en çok meşgul eden isimlerden biri de Aliou Dieng olmuştu.

Malili futbolcunun sarı-kırmızılılar'a gelip gelmeyeceğiyle ilgili olarak bugün El Ahly'den resmi açıklama geldi.

“GALATASARAY FİNANSAL TALEPLERİMİZİ KARŞILAMADI”

Mısır ekibinin yöneticilerinden Amir Tawfik, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu için sarı-kırmızılılar ile görüştüklerini doğrularken "Dieng, Galatasaray'dan transfer teklifi aldı. Bunu kabul etmek istiyorduk. Ancak Türk takımı finansal taleplerimizi karşılamadı." ifadelerini kullandı.