Elazığspor, Umut Uzun'u kiraladı Elazığspor, Düzcespor'dan 20 yaşındaki sağ bek Umut Uzun’u kiralık olarak kadrosuna kattı.

İHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Elazığspor kadrosuna takviyelere devam ediyor.

Bordo-beyazlılar son olarak Düzcespor forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Umut Uzun’u kiralık olarak kadrosuna kattı.

"SATIN ALMA OPSİYONLU GEÇİCİ TRANSFERİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR"

Elazığspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüz, bonservisi Sakaryaspor’da bulunan son olarak Düzcespor forması giyen 2004 doğumlu sağ bek Umut Uzun ile satın alma opsiyonlu geçici transferi için anlaşma sağlamıştır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)