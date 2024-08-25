Elazığspor, Umut Uzun'u kiraladı

İHA
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Elazığspor kadrosuna takviyelere devam ediyor.
Bordo-beyazlılar son olarak Düzcespor forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Umut Uzun’u kiralık olarak kadrosuna kattı.
"SATIN ALMA OPSİYONLU GEÇİCİ TRANSFERİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR"
Elazığspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Kulübümüz, bonservisi Sakaryaspor’da bulunan son olarak Düzcespor forması giyen 2004 doğumlu sağ bek Umut Uzun ile satın alma opsiyonlu geçici transferi için anlaşma sağlamıştır.
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