Elia: Fiorentina ile anlaşmıştım ama olmadı

Başakşehir'in Hollandalı kanat oyuncusu Elia, Sampdoria ve Fiorentina ile anlaştığını ancak kulübünün fazla bonservis bedeli istemesinden ötürü transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Sezon sonunda Başakşehir ile yollarını ayırmaya hazırlanan Elia, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Serie A ekiplerinden Juventus’ta forma giydiği dönemde çok genç olduğunu ifade eden Elia, “Serie A’ya geri dönmek ve herkese kendimi göstermek istiyorum. O zamanlar çok gençtim ve oynamak için sabırsızdım. 2017’de 18 yıl sonra Feyenoord ile şampiyonluğu kazandık. Şimdi Başakşehir ile tarihi bir şampiyonluğa yakınım.” dedi.

"MENAJERİM BAZI İTALYAN KULÜPLERİYLE GÖRÜŞÜYOR"

Transfer döneminde İtalya’dan iki kulüp ile anlaşmaya vardığını da dile getiren tecrübeli kanat, “Sampdoria ve Fiorentina ile anlaşmaya vardım. Ancak kulübüm fazla bonservis istedi ve gitmeme izin vermediler. Havaalanında uçuşu bekliyordum ancak kulüpler anlaşamadı ve uçağa binmedim” ifadelerini kullandı. “Menajerim İtalyan kulüpleriyle görüşüyor” Başakşehir formasıyla şampiyonluğu kazanmak istediğini dile getiren Elia, “Başakşehir ile şampiyon olmak ve Avrupa Ligi’nde başarılı olmak istiyorum. O zaman nereye gideceğimi seçmekte özgür olacağım. Temsilcim bazı İtalyan kulüpleriyle görüşüyor, ancak hiçbir şey söyleyemem.” şeklinde konuştu.