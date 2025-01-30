Elif Elmas, Leipzig'den Torino'ya kiralandı
AA & Ensonhaber

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Elif Elmas'ın bonservisini İtalyan ekibi Torino'ya kiraladı.

Torino'dan yapılan açıklamada 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, İtalyan ekibinde 11 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

İtalyan ekibinin sezon sonuna kadar bonservisini kiraladığı 25 yaşındaki Elmas, 2017-19 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giydi.

Eljif Elmas, bu sezon Leipzig formasıyla 6 maçta oynadı, 1 asist yaptı.

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Emre Çalışkan
Editor