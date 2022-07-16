Eljif Elmas Milan yolunda, Fenerbahçe’ye kazandırıyor

Serie A devi Milan, Napoli forması giyen Makedon oyuncu Eljif Elmas'ı isterken sonraki satıştan pay olarak Fenerbahçe’nin de kazanması bekleniyor.

İtalyan devi Milan, Football Italia'da yer alan habere göre Fenerbahçe'den Napoli'ye 16 milyon euro karşılığında transfer olan Makedon oyuncu Eljif Elmas'a talip oldu.

Milan'ın Eljif için 35 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.

Fenerbahçe de kazanacak

Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe, Napoli'nin elde ettiği gelire bağlı olarak azami 1.5 milyon euroyu kasasına koyacak.

46 maçta 7 gol 6 asist

Makedon futbolcu geçen sezon Napoli formasıyla 46 maçta 7 gol 6 asistlik performans gösterdi.