Elneny'nin babası: Oğlum sezon sonuna kadar Arsenal'de

Transferde adı Galatasaray ile anılan Arsenal'in oyuncusu Muhammed Elneny'nin babası, oğlunun sezon sonuna kadara İngiliz ekibinde oynayacağını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Muhmmed Elneny’nin adı, sıkça Galatasaray ile anılıyordu.

Konuyla alakalı Elneny’nin babası, açıklamalarda bulundu.

Elneny'in babası Nasser Elneny, yaptığı açıklamada, oğlunun kariyerine Arsenal'de devam edeceğini söyledi.

“SEZON SONUNA KADAR ARSENAL’DE”

Nasser Elneny, "Muhammed, Beşiktaş'taki kiralık döneminin ardından kendisini Arsenal'de kanıtladı. Arteta'ya yeteneklerini ve yapabileceklerini gösterdi. Arteta, Muhammed'i sahada kullanacaktır. Muhammed, sezon sonuna kadar kariyerine Arsenal'de devam edecek." şeklinde konuştu.

“AL AHLI’YE İTİRAZ ETMEM”

29 yaşındaki futbolcunun eski takımı Al-Ahli ile adının anılmasına itirazı olmayacağını söyleyen baba Elneny, "Al-Ahli harika bir takım. Muhammed eğer Ah Ahli'ye dönerse buna kesinlikle itiraz etmem." ifadelerini kullandı.

Muhammed Elneny, 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giydi. Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlılarda 27 Süper Lig maçında forma giydi ve 1 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.