Emerson Rodriguez, City ve Chelsea'yi karşı karşıya getirdi

Son Şampiyonlar Ligi finalistleri, bu kez genç yıldızın transferi için karşı karşıya...

İngiltere’nin devleri, 21 yaşındaki Emerson Rodriguez için transfer yarışına giriyor. Kolombiyalı oyuncu, şu anda ülkesinin takımlarından Millonarios forması giyiyor.

Ayrıca oyuncunun temsilcisi, Serie A kulüplerinin ilgisi olduğunu da doğruluyor.

“CITY VE CHELSEA TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR”

Adı İtalyan kulüpleriyle anılan Genk’in savunmacısı Daniel Munoz’un menajerliğini yapan Diego Carannante, Fiorentina.it’e şunları söyledi:

“Kenar oyuncusu olarak 2001 doğumlu Kolombiyalı yıldız Emerson Rodriguez’i önerebilirim. Millonarios’ta oynuyor ve Manchester City ile Chelsea tarafından takip ediliyor.”