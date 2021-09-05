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Emerson Rodriguez, City ve Chelsea'yi karşı karşıya getirdi
Son Şampiyonlar Ligi finalistleri, bu kez genç yıldızın transferi için karşı karşıya...
- Haber Merkezi
- 05.09.2021 - 12:23
İngiltere’nin devleri, 21 yaşındaki Emerson Rodriguez için transfer yarışına giriyor. Kolombiyalı oyuncu, şu anda ülkesinin takımlarından Millonarios forması giyiyor.
Ayrıca oyuncunun temsilcisi, Serie A kulüplerinin ilgisi olduğunu da doğruluyor.
“CITY VE CHELSEA TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR”
Adı İtalyan kulüpleriyle anılan Genk’in savunmacısı Daniel Munoz’un menajerliğini yapan Diego Carannante, Fiorentina.it’e şunları söyledi:
“Kenar oyuncusu olarak 2001 doğumlu Kolombiyalı yıldız Emerson Rodriguez’i önerebilirim. Millonarios’ta oynuyor ve Manchester City ile Chelsea tarafından takip ediliyor.”