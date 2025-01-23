Emerson Royal, Galatasaray'a ikna olmadı

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Süper Lig'de ezeli rakiplerinin önünde 20 hafta sonunda topladığı 51 puanla lider durumda bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Savunmasındaki sorunları yapacağı takviyelerle çözmek isteyen Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takıma İtalya'dan beklenmedik bir haber geldi.

GALATASARAY'A İKNA OLMADI

La Gazzetta Dello Sport'da yer alan habere göre; Emerson Royal, Galatasaray'a henüz ikna olmadı.

MILAN'DAN AYRILMAK İSTEMİYOR

Fulham ve Everton'ın da yakından takip ettiği Brezilyalı sağ bekin Milan'dan ayrılmak istemediği belirtildi.

Galatasaray yönetiminin başarılı futbolcu için görüşmelerini sürdüreceği belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA SAKATLANDI

Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Girona ile oynadığı maça 11'de başlayan Emerson, 5. dakikada sakatlanınca kenara geldi.

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

Sezon başında Tottenham'dan Milan'a 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Brezilyalo oyuncu, İtalyan ekibinde 26 maça çıktı.

14 milyon euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı üretemedi.