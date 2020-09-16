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    Emiliano Martinez, Aston Villa'da

    Aston Villa, Arsenal'in Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2020 - 15:52
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    Emiliano Martinez, Aston Villa'da

    Premier Lig ekibi Aston Villa'da transfer çalışmaları sürüyor.

    İngiliz ekibi, Arsenal'in 28 yaşındaki file bekçisi Martinez ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    20 MİLYON STERLİN

    İngiltere basınında Aston Villa'nın transfer için bonuslarla birlikte 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

    Altyapısına dahil olduğu 2010'dan bu yana Arsenal'da görev yapan Martinez, geçen sezon takımıyla 23 maça çıkmıştı.

    Emiliano Martinez, Aston Villa da #1

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