Emiliano Viviano, Fatih Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, Inter, Arsenal ve Fiorentina gibi önemli takımların formalarını giyen Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattı.

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İstanbul ekibi, İtalyan file bekçisi Emiliano Viviano'yu transfer ettiğini duyurdu.

"İTALYA MİLLİ TAKIMI'NDA DA FORMA GİYDİ"

Karagümrük Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Süper Lig’e yükselen takımımız, kadrosunu İtalyan kaleci Emiliano Viviano ile güçlendirdi. Futbola doğduğu şehrin takımı Fiorentina’da başlayan Viviano, ülkesi İtalya’da Inter, Bologna, Palermo, Sampdoria başta olmak üzere 8 takımda forma giydi. Kariyerinde Arsenal ve Sporting Lizbon takımları için ülke dışına çıkan Viviano artık Süper Lig’de Karagümrük forması giyecek. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı Viviano, İtalya Milli Takımı’nda bir çok kez forma giydi. İtalya Serie A Ligi tarihinin en çok penaltı kurtaran 8. kalecisi olan Viviano’nun kariyerinde UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunuyor." denildi.