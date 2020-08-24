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    Emilijus Zubas, Adana Demirspor'da

    Adana Demirspor, Litvanyalı kaleci Emilijus Zubas ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 16:44
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    Emilijus Zubas, Adana Demirspor'da

    TFF 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük'e yenilerek Süper Lig'e çıkma şansını kaybeden Adana Demirspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

    SÖZLEŞME 2+1 YILLIK

    Adana ekibi, Litvanya Milli Takımı'nda da forma giyen 30 yaşındaki kaleci Emilijus Zubas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmenin 2+1 yıllık olduğu belirtildi.

    Emilijus Zubas, Adana Demirspor da #1

    Emilijus Zubas, Adana Demirspor da #2

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