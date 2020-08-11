Dolar
7.2463
-1.2456%
Euro
8.5397
-0.8821%
Altın
1995.6
-1.5767%
Borsa
1097.82
2.0734%
G. Altın
465.208
-2.7674%
Bitcoin
85209.02
-2.1707%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C
    Emily Rogawski'den Trabzonspor'a: Müsaitim

    Emily Rogawski'den Trabzonspor'a: Müsaitim

    Taraftarların, bir dönemde Chelsea'de görev yapan Emily Rogawski'yi Trabzonspor'a getirmesi için Eddie Newton'a yaptığı çağrıya, Rogawski'den olumlu yanıt geldi.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2020 - 11:19
    • Güncelleme : 11.08.2020 - 11:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Emily Rogawski'den Trabzonspor'a: Müsaitim

    Eddie Newton'un Trabzonspor'un teknik direktörü olmasının ardından gözler Chelsea'ye çevrildi.

    En son çalıştığı takım olan İngiliz ekibinden transfer bekleyen taraftarlar, psikolog Emily Rogawski hakkında da paylaşımlarda bulundu.

    Emily Rogawski den Trabzonspor a: Müsaitim #1

    "BEN MÜSAİTİM"

    Paylaşımlara cevap veren güzel psikolog, bordo-mavili bir taraftarın mesajını alıntılayarak, "Trabzonspor beni oyunun zihinsel ve duygusal yönleri üzerinde çalışan bir psikolog olarak getirmek istiyorsa ben müsaitim. " dedi.Emily Rogawski den Trabzonspor a: Müsaitim #2

    Emily Rogawski den Trabzonspor a: Müsaitim #3

    Emily Rogawski den Trabzonspor a: Müsaitim #4

    Emily Rogawski den Trabzonspor a: Müsaitim #5

    Emily Rogawski den Trabzonspor a: Müsaitim #6

    Görüş Bildir