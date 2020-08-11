Emily Rogawski'den Trabzonspor'a: Müsaitim

Taraftarların, bir dönemde Chelsea'de görev yapan Emily Rogawski'yi Trabzonspor'a getirmesi için Eddie Newton'a yaptığı çağrıya, Rogawski'den olumlu yanıt geldi.

Eddie Newton'un Trabzonspor'un teknik direktörü olmasının ardından gözler Chelsea'ye çevrildi.

En son çalıştığı takım olan İngiliz ekibinden transfer bekleyen taraftarlar, psikolog Emily Rogawski hakkında da paylaşımlarda bulundu.

"BEN MÜSAİTİM"

Paylaşımlara cevap veren güzel psikolog, bordo-mavili bir taraftarın mesajını alıntılayarak, "Trabzonspor beni oyunun zihinsel ve duygusal yönleri üzerinde çalışan bir psikolog olarak getirmek istiyorsa ben müsaitim. " dedi.