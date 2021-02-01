Emin Bayram, Boluspor'a kiralandı

TFF 1. Lig ekibi Boluspor, Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray Kulübü, forma şansı bulmakta zorlanan 17 yaşındaki defans oyuncusu Emin Bayram'ı sürekli olarak oynayabilmesi için Boluspor'a gönderdi.

Bolu ekibi, anlaşmayı resmi Twitter hesabından duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Galatasaray altyapısında yetişen ve profesyonel olan Emin Bayram ile anlaşma sağladı.

Emin Bayram'ı tanıyalım:

2 Nisan 2003 İstanbul doğumlu olan Bayram, Galatasaray altyapısında futbola başladı. Emin Bayram, 35 kez Milli Takımlarda forma giyerken, 6'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta Galatasaray forması giydi."