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Emin Bayram, Boluspor'a kiralandı
TFF 1. Lig ekibi Boluspor, Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
- Haber Merkezi
- 01.02.2021 - 17:16
- Güncelleme : 01.02.2021 - 17:33
Galatasaray Kulübü, forma şansı bulmakta zorlanan 17 yaşındaki defans oyuncusu Emin Bayram'ı sürekli olarak oynayabilmesi için Boluspor'a gönderdi.
Bolu ekibi, anlaşmayı resmi Twitter hesabından duyurdu.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, Galatasaray altyapısında yetişen ve profesyonel olan Emin Bayram ile anlaşma sağladı.
Emin Bayram'ı tanıyalım:
2 Nisan 2003 İstanbul doğumlu olan Bayram, Galatasaray altyapısında futbola başladı. Emin Bayram, 35 kez Milli Takımlarda forma giyerken, 6'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta Galatasaray forması giydi."