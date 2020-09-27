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Emir Dilaver, Rizespor'da
Süper Lig'in iddialı takımlarından biri olmak isteyen Rizespor kadrosunu Emir Dilaver ile güçlendirdi.
- Haber Merkezi
- 27.09.2020 - 13:51
Süper Lig ekibi Rizespor, Bosna Hersek asıllı Avusturyalı stoper Emir Dilaver'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "29 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Avusturya vatandaşı defans oyuncusu Emir Dilaver, kendisini 3 yıllığına Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi Başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle imzaladı.
Emir Dilaver’e hayırlı olsun dileklerimizle, Kulübümüze Hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz…"