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    Emirhan İlkhan, Torino'da

    Emirhan İlkhan, Torino'da

    Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan, serbest kalma bedelini ödeyen Torino'ya transfer oldu. Oyuncu yıllık 900 bin euro kazanacak.
    • 04.08.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 16:54
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    Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın ardından altyapından yetişen Emirhan İlkhan da Avrupa'nın yolunu tuttu.

    18 yaşındaki futbolcu, Serie A ekiplerinden Torino'ya transfer oldu. İtalyan ekibi, bu transfer için Emirhan'ın serbest kalma bedeli olan 4.5 milyon euroyu Beşiktaş'a ödeyecek.

    Emirhan İlkhan, Torino da #1

    Senede 900 bin euro kazanacak

    Emirhan, 5 yıllık sözleşmenin altına imza atmak için cuma günü İtalya'ya gidecek. Genç futbolcu, Torino'dan senelik 900 bin euro (16.2 milyon lira) yıllık ücret kazanacak.

    Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ta ilk olarak geçen sezon Önder Karaveli döneminde forma giydi. Genç orta saha, geçen sezon toplamda ise 12 maçta oynadı ve bir gol attı.

    Beşiktaş'tan 4.5 milyon lira alacaktı

    Genç yıldız adayının 12 bin lira maaş aldığı sözleşme haziran ayında değiştirilerek yıllık 4.5 milyon liraya çıkartılmıştı.

    Emirhan İlkhan, Torino da #2


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