Emirhan İlkhan ve Rıdvan Yılmaz'dan altyapıya katkı

Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a, Emirhan İlkhan'ı da Torino'ya satan Beşiktaş yaklaşık 10 milyon euro gelir etti. siyah-beyazlıların böylece sadece bu iki ihracattan altyapının 10 yıllık giderine bedel.

Son yıllarda altyapıdan en çok oyuncu satışını yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, özellikle Emirhan İlkhan konusunda bazı kesimlerden tepki görmesine rağmen Rıdvan Yılmaz ve Emirhan’ın satışı ile gelen toplamda 10 milyon euro ile kasasını doldurdu.

Rıdvan’ın Rangers'tan 4 milyon euro garanti sonradan da 2 milyon 250 euro gelen paranın yanı sıra, Emirhan için Torino’dan 4,5 milyon euronun gelişi kulübü rahatlattı.

Altyapının 1 yıllık gideri 1 milyon dolar

İki genç oyuncudan 10 milyon euro üzeri gelir sağlayan siyah beyazlı takımda altyapının 1 yıllık gideri 1 milyon dolar olarak hesaplandı.

10 yıllık gider kazanıldı

Doğal olarak bu satışlardan gelen para direkt olarak altyapıya gitmese de ortak havuzdan altyapı da pay almış olacak. Bu hesapla yönetim altyapının 10 yıllık giderini kazanmış durumda.