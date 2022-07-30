Emirhan İlkhan'a Torino kancası

Beşiktaş'ın genç yeteneği Emirhan İlkhan'a Serie A ekibi Torino talip oldu. İtalyan temsilcisi 4.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmak üzere.

Rıdvan Yılmaz'ın ardından Beşiktaş'ta bir oyuncunun daha takımdan ayrılması gündemde. Genç oyuncu Emirhan İlkhan'a İtalya'dan talip çıktı.

4.5 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan orta saha oyuncusunun sözleşmesinde bir de sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi de yer alıyor.

Eğer Torino, Emirhan'ı satın alırsa Beşiktaş'a sonraki satıştan elde ettiği kazancın yüzde 20'sini ödeyecek. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor. Genç oyuncu ikna edilirse transfer birkaç gün içinde netlik kazanacak.

"Karar başkanımızın"

Geçen sezon Beşiktaş'ta forma şansı bulan Emirhan performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 11 maçta forma giyen genç oyuncu 1 gol atma başarısı gösterdi.

Beşiktaş camiası, 18 yaşındaki yıldızın geleceğini merak ederken Emirhan, Fanatik'e konuştu. Beşiktaş sayesinde bu günlere geldiğini aktaran başarılı orta saha, "Beşiktaş sayesinde burdayım. Başkanım ne derse o olur. Bunun aksine benim bir karar almam söz konusu değil." dedi.

Taraftar tepkili

Menajerinin genç oyuncunun Torino'ya gitmesi için büyük bir çaba sarf ettiği gelen haberler arasında yer alırken, siyah-beyazlı taraftarlar ise böyle yetenekli bir oyuncu için 4.5 milyon euro serbest kalma bedeli konmasına tepki gösterdi.

Bilindiği üzere 18 yaşındaki futbolcuyla geçtiğimiz ay sözleşme yenilenmişti. (17 Haziran 2022)

Bazı futbolseverler bu acemilikten dolayı yönetimi istifaya davet ederken, yapılan paylaşımlarda Rıdvan Yılmaz'ın da ucuza gittiğinin altı çizildi.