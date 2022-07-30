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    Emirhan İlkhan'dan transfer açıklaması

    Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'a Serie A ekibi Torino talip olurken İlhan, hakkında çıkan transfer iddiaları ile ilgili yaptığı açıklamada "Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum" dedi.
    • 30.07.2022 - 20:33
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 20:35
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    Emirhan İlkhan'dan transfer açıklaması

    Beşiktaş'ın 18 yaşındaki oyuncusu Emirhan İlkhan'ın, takımdan ayrılması gündemde olan oyuncular arasında olduğu biliniyor.

    4.5 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan orta saha oyuncusunun sözleşmesinde, bir de sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi de yer alıyor.

    Öte yandan Emirhan İlkhan, İtalyan ekibi Torino'nun transfer listesinde bulunurken iki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor.

    Emirhan İlkhan'dan açıkalma geldi

    Genç oyuncu, ikna edilirse transferin birkaç gün içinde netlik kazanağı ifade edilirken Emirhan İlkhan'dan bir paylaşım geldi.

    Emirhan İlkhan, sosyal medya hesabından hakkında çıkan transfer iddiaları ile ilgili açıklamada bulundu.

    Emirhan İlkhan dan transfer açıklaması #1

    Genç oyuncu İlkhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum"

    "Kulübümle olan sözleşmeme imza atarken, yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim.

    Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurt dışına gidersem, Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım."

    11 maçta 1 kez fileleri havalandırıdı

    Geçen sezon Beşiktaş'ta forma şansı bulan Emirhan performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 11 maçta forma giyen genç oyuncu 1 gol atma başarısı gösterdi.

    Emirhan İlkhan dan transfer açıklaması #2

    Emirhan İlkhan dan transfer açıklaması #3


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