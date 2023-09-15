Emmanuel Dennis kiralık olarak Başakşehir'de

İHA

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Turuncu-lacivertliler, Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'tan 25 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Emmanuel Dennis ile sezon sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağlandığını bildirdi.

Sezon sonuna kadar kiralandı

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Adebayor ile konuştum, bana olumlu yorumlar yaptı"

Transferin ardından Başakşehir'in sosyal medya hesabından yayınlanan videoda açıklamalarda bulunan Dennis, şu ifadeleri kullandı:

Başakşehir ile ilk tanışmam Club Brugge ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi ön eleme maçıydı. Emmanuel Adebayor da maçta oynuyordu. Maçtan sonra onunla bir konuşmamız oldu, oldukça iyi bir konuşmaydı. Sonrasında beni İstanbul'a davet etti. Geldim, hatta burada buluştuk. Evine gittik ve tüm günü birlikte geçirdik. Bana kulüp hakkında bazı şeyler anlattı ve bunlar aklımda kaldı. Yakın zamanda menajerimden bu kulübün benimle ilgilendiğine dair bir mesaj aldım. İyi bir yer ve onları tanıyorum. Çünkü onların stadyumunda onlara karşı oynadığımı ona söyledim. Burada bazı arkadaşlarım da oynadı. Bana Başakşehir ailesiyle ilgili hep iyi hikayeler anlattılar. Evet neden olmasın dedim. Buraya gelmeye karar verdim ve bundan da mutluyum. Kulüp son zamanlarda çok iyi işler çıkardı. 50 Avrupa maçı oynadılar. Bu çok önemli bir sayı. Bu kulübün gelişmekte olduğunu gösteriyor. Emmanuel Adebayor ile konuştum, bana olumlu yorumlar yaptı ve iyi hissettim. Burada olmamın sebeplerinden biri de bu ve şimdiden sizi sevdim.