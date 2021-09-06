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    Emre Akbaba, Alanyaspor'da

    Emre Akbaba, Alanyaspor'da

    Alanyaspor, Galatasaraylı Emre Akbaba'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 13:49
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    Galatasaray, kadrosunda forma süresi veremediği Emre Akbaba'yı Alanyaspor'a kiraladı.

    MAAŞINI ALANYASPOR ÖDEYECEK

    Sezon başında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Emre Akbaba, eski takımına 1 yıllık kiralık olarak gitti. Akdeniz ekibi, Emre Akbaba'nın bu sezon maaşını ödedi ve kiralık olarak kadrosuna kattı.

    Emre Akbaba'nın, Trabzonspor'a da transferi gündemdeydi ancak sarı-kırmızılı kulüp ile bordo-mavili kulüp anlaşma sağlayamadı.

    Emre Akbaba, Alanyaspor da #1

    4 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

    Galatasaray'ın 4 milyon euro bonservis ödeyerek 2018 yazında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ancak uzun sakatlıklar nedeniyle bir türlü bekleneni veremeyen Emre Akbaba, sarı-kırmızılı formayla 73 maça çıkıp 14 gol attı ve 8 asist yaptı.

    Emre Akbaba, Alanyaspor da #2

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