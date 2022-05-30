Emre Akbaba, Galatasaray'a dönmek için sabırsızlanıyor

İki başkan adayının da kesinlikle takımdan göndermek istemediği Emre Akbaba, Sarı-Kırmızılı formaya kavuşmak için gün sayıyor. Yıldız oyuncu, "Geri dönmek için sabırsızlanıyorum" dedi

Geçtiğimiz sezonun başında eski takımı Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbaba, burada ortaya koyduğu futbol ile eski günlerine geri döndüğünü gösterdi.

Başarılı orta saha oyuncusu, çıktığı 40 maçta tam 13 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 da gol pası vermeyi başardı.

Hâl böyle olunca Galatasaray 'da başkan adayları Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu, yıldız futbolcu için gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağını belirtti.

Gelen teklifleri reddediyor

Aynı şekilde Akdeniz ekibi de Emre'yi yeniden kadrosuna katmak istese de deneyimli futbolcu, kendisine gelen diğer teklifleri de bir reddediyor.

“Geri dönmek için sabırsızlanıyorum”

Kariyerini sarı-kırmızılı forma altında sürdürmek isteyen 29 yaşındaki futbolcu, konuyla ilgili olarak da "Yeniden Galatasaray formasını giymek ve kulübe geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Çok iyi bir sezon geçirdim ve kendimi tamamen hazır hissediyorum. Kulübüme yeniden hizmet etmek ve yeni kupalar kazanmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.