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    Emre Akbaba'da maaş krizi

    Emre Akbaba'da maaş krizi

    Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Emre Akbaba'nın, 1 milyon euroluk (TL olarak ödenecek) teklifi kabul etmediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 17:03
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 17:23
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    Yaşadığı ağır sakatlıkların ardından bir türlü toparlanamayan Emre Akbaba, sözleşme uzatma konusunda yönetimle bir türlü uzlaşamıyor.

    Aylardır 28 yaşındaki futbolcuyla görüşme halinde olan sarı-kırmızılı idarecilerin, 1 milyon 750 bin euro kazanan Emre'ye, 1 milyon euro (TL olarak ödenecek) önerdiği öğrenildi.

    1.5 MİLYON EURO İSTİYOR

    Bu teklifi beğenmeyen Akbaba'nın, 1.5 milyon eurodan aşağı inmek istemediği belirtildi.

    Bu sezon 12 maçta görev yapan orta saha oyuncusu, henüz gol veya asistle tanışamadı.

    Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

    Emre Akbaba da maaş krizi #1

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