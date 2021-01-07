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Emre Akbaba'da maaş krizi

Emre Akbaba'da maaş krizi

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Emre Akbaba'nın, 1 milyon euroluk (TL olarak ödenecek) teklifi kabul etmediği öğrenildi.