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- Emre Akbaba'nın maaş sorunu çözüldü
Emre Akbaba'nın maaş sorunu çözüldü
Emre Akbaba, aylar süren pazarlıkların ardından 1 milyon 750 bin euroluk maaşını 1 milyon euroya (9 milyon TL) indirdi. Akbaba, yeni maaşını TL olarak alacak.
- Haber Merkezi
- 09.01.2021 - 11:09
- Güncelleme : 09.01.2021 - 11:22
Alanyaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Emre Akbaba, bir süredir maaş indirimi konusunda yönetime zorluk çıkarıyordu.
Yıllık 1 milyon 750 bin euro kazanan Akbaba, sarı-kırmızılıların teklifini nihayet kabul etti.
TL OLARAK ALACAK
3+1 yıllık yeni kontrata imza atacak olan 28 yaşındaki oyuncu, senelik 1 milyon euro (9 milyon TL) maaş alacak.
Emre'nin bu parayı TL olarak alacağı öğrenildi.