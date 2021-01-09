Haberler

Transfer dosyası Haberleri

Emre Akbaba'nın maaş sorunu çözüldü

Emre Akbaba'nın maaş sorunu çözüldü

Emre Akbaba, aylar süren pazarlıkların ardından 1 milyon 750 bin euroluk maaşını 1 milyon euroya (9 milyon TL) indirdi. Akbaba, yeni maaşını TL olarak alacak.