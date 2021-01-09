Euro
9.0256
0.03%
Dolar
7.3732
0.34%
Altın
438.21
-3.06%
Borsa
1.541
1.21%
Bitcoin
309.700
6.21%
EXEN Coin
11.26
-0.88%
12ºC
İstanbul
Sağanak yağış 12 C
    Emre Akbaba'nın maaş sorunu çözüldü

    Emre Akbaba'nın maaş sorunu çözüldü

    Emre Akbaba, aylar süren pazarlıkların ardından 1 milyon 750 bin euroluk maaşını 1 milyon euroya (9 milyon TL) indirdi. Akbaba, yeni maaşını TL olarak alacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2021 - 11:09
    • Güncelleme : 09.01.2021 - 11:22
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Alanyaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Emre Akbaba, bir süredir maaş indirimi konusunda yönetime zorluk çıkarıyordu.

    Yıllık 1 milyon 750 bin euro kazanan Akbaba, sarı-kırmızılıların teklifini nihayet kabul etti.

    TL OLARAK ALACAK

    3+1 yıllık yeni kontrata imza atacak olan 28 yaşındaki oyuncu, senelik 1 milyon euro (9 milyon TL) maaş alacak.

    Emre'nin bu parayı TL olarak alacağı öğrenildi.

    Emre Akbaba nın maaş sorunu çözüldü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir