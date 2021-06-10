Emre Akbaba'ya BAE'den transfer teklifi

Galatasaray'la görüşmeleri süren Emre Akbaba'ya, BAE'den bir takım transfer teklifinde bulundu.

Galatasaray'a 2018-2019 sezonunun başında transfer olan ve sarı-kırmızılı formayla 1 lig, 1 kupa ve 1 Süper Kupa olmak üzere 3 kupa kazanan Emre Akbaba, Galatasaray kariyerinde sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı.

Sarı-kırmızılı formayla beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Emre Akbaba, 2020-2021 sezonunun son haftalarında ise takımını birçok maçta ipten aldı.

Trabzonspor karşısında son dakika golüyle takımına 1 puanı getiren Emre Akbaba, Konyaspor maçında yine son dakikada sahneye çıkmış ve Galatasaray'a 3 puanı getiren golü atmıştı.

GALATASARAY’LA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Emre Akbaba'nın sözleşmesi sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüp hem Ömer Bayram hem Emre Akbaba ile sözleşme yenilemek istiyor. Galatasaray'ın, Emre Akbaba ve Ömer Bayram'la sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor.

Her fırsatta Galatasaray'da kalmak istediğini ifade eden Emre Akbaba'nın sarı-kırmızılı kulüple sözleşme yenilemesine kesin gözüyle bakılırken sürpriz transfer iddiası gündeme düştü.

BAE’DEN BİR TAKIM DEVREYE GİRDİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kulübün, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Emre Akbaba'ya reddedilemez bir teklif yaptığı öne sürüldü. Ülke basınında yer alan habere göre Emre Akbaba ile görüşmelerin başladığı ifade edildi.

Körfez Ligi'nde oynadığı belirtilen fakat takım ismi verilmeyen haberde, Emre Akbaba'ya yapılan teklifin mali anlamda çok iyi olduğu ve oyuncunun da bu öneriye sıcak baktığı iddia edildi.