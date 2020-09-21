Emre Belözoğlu, 5.7 milyon euroya 13 transfer yaptı

Emre Belözoğlu, 5.7 milyon euroya 13 transfer yaptı

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Emre Belözoğlu, yaptırdığı transferlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Belözoğlu'nun hedefinde 4 isim daha var.

Fenerbahçe yönetimi tarafından sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, kısa sürede kendini kanıtladı.

Şu ana kadar toplam 13 futbolcu transfer eden sarı-lacivertliler, sadece 5.7 milyon euro harcadı.

KÂR 19.8 MİLYON EURO

Vedat Muriç ve Jailson'u satarak 24.5 milyon euro kazanan Kanarya, 19.8 milyon euroluk bir kâr elde etti.

4 TRANSFER DAHA GELİYOR

Hız kesmeden transfer çalışmalarını sürdüren Emre Belözoğlu'nun iki forvet, bir kanat, bir de stoper transferi yapacağı öğrenildi.

Başarılı futbol adamının Malang Sarr, Samatta, Okaka ve Perotti ile görüşme halinde olduğu biliniyor.