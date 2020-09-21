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    Emre Belözoğlu, 5.7 milyon euroya 13 transfer yaptı

    Emre Belözoğlu, 5.7 milyon euroya 13 transfer yaptı

    Fenerbahçe'nin sportif direktörü Emre Belözoğlu, yaptırdığı transferlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Belözoğlu'nun hedefinde 4 isim daha var.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 11:48
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 11:48
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    Fenerbahçe yönetimi tarafından sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, kısa sürede kendini kanıtladı.

    Şu ana kadar toplam 13 futbolcu transfer eden sarı-lacivertliler, sadece 5.7 milyon euro harcadı.

    KÂR 19.8 MİLYON EURO

    Vedat Muriç ve Jailson'u satarak 24.5 milyon euro kazanan Kanarya, 19.8 milyon euroluk bir kâr elde etti.

    Emre Belözoğlu, 5.7 milyon euroya 13 transfer yaptı #1

    4 TRANSFER DAHA GELİYOR

    Hız kesmeden transfer çalışmalarını sürdüren Emre Belözoğlu'nun iki forvet, bir kanat, bir de stoper transferi yapacağı öğrenildi.

    Başarılı futbol adamının Malang Sarr, Samatta, Okaka ve Perotti ile görüşme halinde olduğu biliniyor.

    Emre Belözoğlu, 5.7 milyon euroya 13 transfer yaptı #2

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