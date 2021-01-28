Emre Belözoğlu: Alex, Fenerbahçe tarihindeki en büyük futbolcu

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil'in imza töreninde Alex de Souza'ya övgüler yağdırdı.

Fenerbahçe, dün Mesut Özil için bir imza töreni düzenledi.

Sarı-lacivertlilerin sportif direktör Emre Belözoğlu, törende sorulan 'Cristian-Emre-Alex üçlüsü mü, Gustavo-Ozan-Mesut üçlüsü mü daha iyi?' sorusunu yanıtladı.

"ALEX EN İYİSİ"

Belözoğlu, "Mesut, benden daha zeki bir oyuncu ama ben de fena değildim. Alex, Fenerbahçe tarihindeki en büyük futbolcu. Benim gönlümde başka yeri var. Cristian da iyi futbolcu. Şu anki orta saha üçlüsünü daha önde görüyorum. İnşallah Fenerbahçe taraftarını güzel günlere uyandırırız." dedi.