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Emre Belözoğlu, Biglia'yı istiyor
Başakşehir, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki Lucas Biglia ile anlaşma sağladı.
- 10.06.2022 - 08:44
Emre Belözoğlu'nun ekibi takıma 4'üncü takviyesini yaptı. İstanbul ekibinin Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sona eren Lucas Biglia'yı kadrosuna kattığı öğrenildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 36 yaşındaki orta sahanın Başakşehir'le 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
2 gol 5 asist
Arjantinli futbolcu geride kalan sezonda 37 müsabakada oynadı. Lucas Biglia, Karagümrük formasıyla rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Tecrübeli futbolcu takım arkadaşlarına 5 asist yapma başarısı gösterdi.
Argentinos altyapısında yetişen Lucas Biglia daha sonra sırasıyla Independiente, Anderlecht, Lazio, Milan ve Karagümrük formaları giydi.
Arjantinli orta sahanın güncel piyasa değeri 700 bin euro olarak gösteriliyor.