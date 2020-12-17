Emre Belözoğlu ile Acun Ilıcalı, Mesut Özil'le görüştü

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Arsenal ile yollarını ayırmaya hazırlanan Mesut Özil'in şartlarını sormak için İngiltere'ye gitti.

7 Mart'tan bu yana Arsenal'de forma giyemeyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in kariyerini hangi takımda sürdüreceği merak ediliyor.

İngiliz ekibinden ayrılmaya hazırlanan 32 yaşındaki futbolcu hakkında bir haber yapan Alman Bild gazetesi, oyuncunun Fenerbahçe'ye gelebileceğini yazmıştı.

ACUN'LA BİRLİKTE GİTTİ

Çıkan bu haber üzerine önemli bir gelişme daha yaşandı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun, Mesut Özil ile ortak arkadaşı olan Acun Ilıcalı'yla birlikte İngiltere'ye gittiği öğrenildi.

Emre'nin, tecrübeli futbolcuya transfer için şartlarını sorduğu belirtildi.

BİR DİĞER TERCİH AMERİKA

Arsenal'de yıllık 20 milyon euro maaş alan Özil için bir diğer tercih ise Amerika.

Washington ekibi DC United'dan teklif alan yıldız oyuncu, özelikle kurduğu e-spor takımı M10 Esports'un ve kendi koleksiyonu olan M10 Streetwear markalarının ticari faaliyetlerini oradan daha iyi yöneteceğini düşünmesinden dolayı Amerika'ya gitmeye de sıcak bakıyor.