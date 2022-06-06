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Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'ı istiyor

Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'ı istiyor

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ı kadrosunda görmek istiyor. Ozan ile ayrıca İngiltere Championship ekiplerinden Hull City de ilgileniyor.