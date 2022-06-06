Petrol
119.99
0.23%
Euro
17.8637
1.52%
Dolar
16.5829
1.03%
Altın
987.06
1.01%
Borsa
2646
1.71%
Bitcoin
520.969
5.84%
BTXN Coin
11.76
-12.10%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'ı istiyor

    Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ı kadrosunda görmek istiyor. Ozan ile ayrıca İngiltere Championship ekiplerinden Hull City de ilgileniyor.
    • 06.06.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 12:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'ı istiyor

    Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Başakşehir, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

    Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, orta sahadaki kuvvetliliğini arttırma adına Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın transfer edilmesini istiyor.

    Emre Belözoğlu, Ozan Tufan ı istiyor #1

    Başakşehir kiralamadan yana

    Başakşehir yönetimi, 27 yaşındaki oyuncu için kiralık formülünü ön planda tutarken, sarı-lacivertliler ise bonservis ücretiyle transferin gerçekleşmesinden yana.

    İHA'nın haberine göre; Başakşehir'in aynı sıra İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin de Ozan Tufan'a yakın ilgisi bulunuyor.

    Emre Belözoğlu, Ozan Tufan ı istiyor #2

    Emre Belözoğlu, Ozan Tufan ı istiyor #3


    İlginizi Çekebilir

    Adı Fenerbahçe ile anılan Itoudis, kararını açıkladı
    Basketbol

    Adı Fenerbahçe ile anılan Itoudis, kararını açıkladı

    Avrupa Birliği: Tahıl kıtlığının sorumlusu Rusya
    Ekonomi

    Avrupa Birliği: Tahıl kıtlığının sorumlusu Rusya

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir