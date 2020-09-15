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Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk'un formaları 2 milyona satıldı

Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk'un formaları 2 milyona satıldı

Fenerbahçe’nin açık artırmaya koyduğu Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk Beyaz'ın Rizespor maçında giydiği formalar, 2 milyon 112 bin 357 TL'ye satıldı.