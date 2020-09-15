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- Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk'un formaları 2 milyona satıldı
Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk'un formaları 2 milyona satıldı
Fenerbahçe’nin açık artırmaya koyduğu Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk Beyaz'ın Rizespor maçında giydiği formalar, 2 milyon 112 bin 357 TL'ye satıldı.
- Haber Merkezi
- 15.09.2020 - 15:00
Fenerbahçe Kulübü'nün daha önce başlattığı 'açık artırma ile forma' projesinde ilk satış gerçekleşti.
RİZE MAÇINDA GİYMİŞLERDİ
İnternet sitesi üzerinden satışa çıkan Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk Beyaz'ın geçtiğimiz sezon Rizespor'a karşı oynadıkları maç formaları, 2 milyon 112 bin 357 TL'ye satıldı.
Ömer Faruk'un ilk lig maçında giydiği forma ise 101 bin 907 TL'ye alıcı buldu.