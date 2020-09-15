Dolar
7.487
0.0374%
Euro
8.8994
0.1327%
Altın
1966.85
0.5295%
Borsa
1115.37
0.7297%
G. Altın
473.574
0.5954%
Bitcoin
82119.03
1.7859%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk'un formaları 2 milyona satıldı

    Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk'un formaları 2 milyona satıldı

    Fenerbahçe’nin açık artırmaya koyduğu Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk Beyaz'ın Rizespor maçında giydiği formalar, 2 milyon 112 bin 357 TL'ye satıldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2020 - 15:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe Kulübü'nün daha önce başlattığı 'açık artırma ile forma' projesinde ilk satış gerçekleşti.

    RİZE MAÇINDA GİYMİŞLERDİ

    İnternet sitesi üzerinden satışa çıkan Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk Beyaz'ın geçtiğimiz sezon Rizespor'a karşı oynadıkları maç formaları, 2 milyon 112 bin 357 TL'ye satıldı.

    Ömer Faruk'un ilk lig maçında giydiği forma ise 101 bin 907 TL'ye alıcı buldu.

    Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk un formaları 2 milyona satıldı #1

    Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk un formaları 2 milyona satıldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir