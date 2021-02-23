Emre Belözoğlu'ndan Vedat Muriç'e telefon

Şansal Büyüka, Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'i geri getirmek için çalışmalarda bulunduğunu söyledi.

Fenerbahçe, sezon başında 17.5 milyon euro karşılığında Lazio'ya sattığı Vedat Muriç'i unutamıyor.

Kosovalı golcünün yerine transfer edilen isimlerden istenilen verimin alınamaması üzerine harekete geçen sportif direktör Emre Belözoğlu'nun, Vedat ile iletişime geçtiği öğrenildi.

Milliyet'e konuşan Şansal Büyük, sarı-lacivertlilerin yeni sezonda Kosovalı golcüyü geri getirmek istediğini söyledi.

"YENİ SEZON İÇİN DÜŞÜNÜLÜYOR"

Büyüka, "Emre Belözoğlu, Lazio‘da oynayan Vedat Muriç‘i aramış, “Alo... Ben Emre Abin” demiş. Son dönemlerin transferde iş bitiren sanki büyülü bir lafı bu... Ama telefonların doğru adreslere gitmesi çok önemli... Demek ki Fenerbahçe yeni sezon için Vedat Muriç‘i düşünüyor. Şimdiki santrforlara bakarsanız; Vedat Muriç 50 bin defa daha iyi." ifadelerini kullandı.

İTALYA'DA TUTUNAMADI

İtalyan ekibiyle 20 maça çıkan Vedat, 2 gol 1 asistlik performans sergileyerek şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.