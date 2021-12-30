Euro
14.7427
2.47%
Dolar
13.0058
2.74%
Altın
753.7200
2.57%
Borsa
1,877.94
-0.92%
Bitcoin
613.149
4.13%
BTXN Coin
36.08
-0.35%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C
    Emre Çolak, Başakşehir'de

    Emre Çolak, Başakşehir'de

    Başakşehir, Emre Çolak'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 15:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Hatayspor'la yollarını ayıran Emre Çolak'ın yeni adresi belli oldu.

    Emre Çolak, bir diğer Süper Lig ekibi Başakşehir'e imza attı.

    SÖZLEŞME 1.5 YILLIK

    Başakşehir, Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Emre Çolak'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Emre Çolak'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

    Emre Çolak, Başakşehir de #1

    Emre Çolak, Başakşehir de #2

    Emre Çolak, Başakşehir de #3

    Emre Çolak, Başakşehir de #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir