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Emre Çolak, Başakşehir'de
Başakşehir, Emre Çolak'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 30.12.2021 - 14:52
- Güncelleme : 30.12.2021 - 15:01
Hatayspor'la yollarını ayıran Emre Çolak'ın yeni adresi belli oldu.
Emre Çolak, bir diğer Süper Lig ekibi Başakşehir'e imza attı.
SÖZLEŞME 1.5 YILLIK
Başakşehir, Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Emre Çolak'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Emre Çolak'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.