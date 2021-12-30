Emre Çolak, Başakşehir'de

Başakşehir, Emre Çolak'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Hatayspor'la yollarını ayıran Emre Çolak'ın yeni adresi belli oldu.

Emre Çolak, bir diğer Süper Lig ekibi Başakşehir'e imza attı.

SÖZLEŞME 1.5 YILLIK

Başakşehir, Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Emre Çolak'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Emre Çolak'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.