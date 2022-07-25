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    Emre Çolak, Eyüpspor'a gidiyor

    1. Lig’de şampiyonluk hedefleyen İstanbul ekibi Eyüpspor, Ryan Babel’den sonra Emre Çolak’ı da kadrosuna kattı. Başakşehir’den ayrılan tecrübeli oyuncuyla anlaşmaya varıldı.
    • 25.07.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 11:33
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    Emre Çolak, Eyüpspor'a gidiyor

    Eyüpspor bombardımanı dur durak bilmiyor... Eflatun-sarılılar, şimdi de Emre Çolak’ı bitirdi. Geçtiğimiz günlerde Babel’i renklerine bağlayarak tüm dikkatleri üzerine çeken Eyüpspor, dün de Başakşehir’den ayrılan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla el sıkıştı.

    Galatasaray altyapısında yetişti

    20 Mayıs 1991 doğumlu Emre Çolak, Galatasaray altyapısında futbola başlarken, sarı-kırmızılı takımın A takımına kadar yükseldi.

    Gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 10 numara, Deportivo, Al-Wehda, Fatih Karagümrük, Hatayspor ve son olarak Başakşehir formaları giydi.

    Emre Çolak, Eyüpspor a gidiyor #1


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