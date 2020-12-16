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    Emre Çolak, Fatih Karagümrük ile anlaştı

    Emre Çolak, Fatih Karagümrük ile anlaştı

    Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı kadrosuna kattı. Galatasaray altyapısında yetişen tecrübeli futbolcu ocak ayında resmi imzayı atarak sezon sonuna kadar Karagümrük forması giyecek.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2020 - 14:19
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    Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra Deportivo'ya transfer olan Emre Çolak, takımının küme düşmesinin ardından Suudi Arabistan takımlarından Al-Wahda'ya kiralanmıştı.

    Emre Çolak, Fatih Karagümrük ile anlaştı #1

    SEZON SONUNA KADAR ANLAŞTI

    Deportivo ile sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir takımla anlaşmayan ve 6 aydır kulüpsüz olan Emre Çolak, Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı.

    Tecrübeli futbolcunun devre arasında resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra sezon sonuna kadar İstanbul ekibinin formasını giyeceği öğrenildi.

    Emre Çolak, La Liga ve La Liga 2 kariyerinde 75, Suudi Arabistan'da ise 15 maça çıkarken bu süreçte 7 gol 11 asist kaydetti.

    Emre Çolak, Fatih Karagümrük ile anlaştı #2

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