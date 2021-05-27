Emre Çolak Hatayspor'la anlaştı

Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak, Hatayspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in flaş takımlarından Hatayspor, Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak, bugün Hataysporlu yetkililerle İstanbulda bir araya geldi ve resmi sözleşmeyi imzaladı.

CUMARTESİ GÜNÜ İMZA TÖRENİ YAPILACAK

Fanatik'in haberine göre, cumartesi günü Hatay'a gidecek 30 yaşındaki futbolcu için burada imza töreni düzenlenecek.

Galatasaray altyapısında futbola başlayan Emre Çolak, daha sonra Deportivo, Al Wahda ve Fatih Karagümrük formaları giymişti.