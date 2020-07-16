Emre Çolak, Süper Lig'den teklifler alıyor

TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralı sonrası yerli futbolcular kıymete bindi. İspanya 2. Ligi'nde varlık gösteremeyen Emre Çolak, Süper Lig'e dönebilir.

2016 yılında Galatasaray'dan Deportivo'ya transfer olan Emre Çolak, beklentileri karşılayamayınca Arabistan'ın Al-Wahda takımına kiralık olarak gönderilmişti.

Orada da tutunamayan ve İspanyol ekibine geri dönen 29 yaşındaki oyuncu, kariyerini 2. ligde sürdürüyor.

Bu sezon çıktığı 16 maçta sadece 2 gol atabilen kanat oyuncusu, gelen yeni yabancı kuralı sonrası yeniden Süper Lig'e dönebilir.

3 BÜYÜKLER VE BAŞAKŞEHİR İSTİYOR

Kadrolarında çok sayıda yabancı futbolcu bulunan ve yerli sayısını artırmak zorunda olan Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin tecrübeli oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

Yeni kural sonrası birden değere binen Emre'nin hangi takımı tercih edeceği merak konusu.