Dolar
7.2374
2.7368%
Euro
8.6113
2.8006%
Altın
2050.87
0.6191%
Borsa
1067.95
-2.1844%
G. Altın
476.176
3.1161%
Bitcoin
84911.53
3.6245%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C
    Emre Çolak'a vize çıkmadı

    Emre Çolak'a vize çıkmadı

    Mustafa Cengiz, Galatasaray'a geri dönmek isteyen Emre Çolak'a olumsuz yanıt verdi. Cengiz'in, alacakları sebebiyle kulübe ihtarname gönderdiği için transfere onay vermediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2020 - 11:41
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Emre Çolak'a vize çıkmadı

    Yeni çıkan yabancı kuralının ardından yerli isimlere ağırlık veren Galatasaray'da, dün Arda Turan transferi resmen açıklanmıştı.

    33 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takıma geri dönmesinin ardından umutlanan Emre Çolak, menajerler aracılığıyla kulübe haber gönderse de istediği yanıtı alamadı.

    MUSTAFA CENGİZ VETO ETTİ

    Başkan Mustafa Cengiz'in, 1 milyonluk alacağı nedeniyle kulübe ihtarname gönderen Emre'ye olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

    Boşta olan 29 yaşındaki futbolc,u başka takımlardan transfer teklifi bekliyor.

    Emre Çolak'a vize çıkmadı #1

    Görüş Bildir