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Emre Çolak'a vize çıkmadı
Mustafa Cengiz, Galatasaray'a geri dönmek isteyen Emre Çolak'a olumsuz yanıt verdi. Cengiz'in, alacakları sebebiyle kulübe ihtarname gönderdiği için transfere onay vermediği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 06.08.2020 - 11:41
Yeni çıkan yabancı kuralının ardından yerli isimlere ağırlık veren Galatasaray'da, dün Arda Turan transferi resmen açıklanmıştı.
33 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takıma geri dönmesinin ardından umutlanan Emre Çolak, menajerler aracılığıyla kulübe haber gönderse de istediği yanıtı alamadı.
MUSTAFA CENGİZ VETO ETTİ
Başkan Mustafa Cengiz'in, 1 milyonluk alacağı nedeniyle kulübe ihtarname gönderen Emre'ye olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.
Boşta olan 29 yaşındaki futbolc,u başka takımlardan transfer teklifi bekliyor.