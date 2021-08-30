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    Emre Demir, Barcelona yolunda

    İspanyol basını, Barcelona'nın Kayserispor'dan Emre Demir'i kadrosuna kattığını ve oyuncunun gelecek sezon takıma katılacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 16:36
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 16:50
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    Emre Demir, Barcelona yolunda

    Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir, Barcelona yolcusu.

    Sport gazetesinin geniş yer verdiği haberde, Barcelona'nın Kayserispor'dan Emre Demir'i kadrosuna kattığı vurgulandı.

    Haberde, 17 yaşındaki futbolcunun bu sezonu Kayserispor'da geçireceği ve 18 yaşına girdikten sonra Barcelona'ya katılacağı belirtildi. Emre Demir'in gelecek sezon Katalan devine katılması bekleniyor.

    Emre Demir, Barcelona yolunda #1

    BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO

    İddiaya göre Barcelona, Emre Demir için Kayserispor'a 4 milyon euro bonservis ödeyecek. Yapılan pazarlıklarda geleceğe yönelik maddeler de yer alıyor.

    Öte yandan Emre Demir'in, geçmişte La Masia'da test edildiği ancak transferin gerçekleşmediği vurgulanırken PSG'nin de radarında olan genç oyuncu için Barcelona'nın hızlı hareket ettiği belirtildi.

    Süper Lig'deki ilk maçına 15 yaşında çıkan Emre Demir, kanatlarda ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

    Kayserispor, geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki Doğan Alemdar'ı 3.5 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Rennes'e göndermişti.

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