Emre, Galatasaray'dan 1.5 milyon euro maaş alacak

Galatasaray ile her konuda anlaşan Emre Kılınç, sarı-kırmızılı takıma katılmak için ligin bitmesini bekliyor. 25 yaşındaki oyuncunun, yıllık 1.5 milyon euro maaş alacağı öğrenildi.