- En Son Haber
- Transfer dosyası Haberleri
- Emre, Galatasaray'dan 1.5 milyon euro maaş alacak
Emre, Galatasaray'dan 1.5 milyon euro maaş alacak
Galatasaray ile her konuda anlaşan Emre Kılınç, sarı-kırmızılı takıma katılmak için ligin bitmesini bekliyor. 25 yaşındaki oyuncunun, yıllık 1.5 milyon euro maaş alacağı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 14.07.2020 - 10:52
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, sarı-lacivertlilerin istediği bir başka Sivassporlu oyuncu Emre Kılınç'ı bırakmadı.
FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ
Son olarak Fenerbahçe maçında oynadığı futbolla göz dolduran 25 yaşındaki oyuncunun, Kanarya'dan gelen teklifi reddettiği ve Galatasaray'a transfer olacağı öğrenildi.
1.5 MİLYON EURO ALACAK
Sivasspor'da senelik 1.5 milyon TL'ye oynayan yetenekli futbolcunun, sarı-kırmızılılardan alacağı maaş da belli oldu.
Bonservisi elinde olan Emre'nin, senelik 1.5 milyon euro alacağı belirtildi.
Tecrübeli kanat oyuncusunun imza parası alıp almayacağı ise henüz öğrenilemedi.