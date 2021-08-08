Emre Kocadağ: Caulker defteri bizim için kapandı

Emre Kocadağ: Caulker defteri bizim için kapandı

Beşiktaş'ın yöneticisi Emre Kocadağ, Caulker hakkında çıkan haberlere yanıt verdi. Kocadağ, "Fenerbahçe'nin oyuncusu hakkında konuşmak bize yakışmaz." dedi.

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, "Fenerbahçe, Steven Caulker'i Beşiktaş'a kiralık önerdi" şeklinde çıkan haberlerle ilgili olarak açıklama yaptı.

"O DEFTER KAPANDI"

Siyah-beyazlı yönetici, Steven Caulker haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Emre Kocadağ canlı yayında "Steven Caulker için Fenerbahçe'den bize bir teklif gelmedi. Sezon bittikten sonra görüştük ama sonra defter kapandı. Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncusu, konuşmak bize yakışmaz." ifadelerini kullandı.