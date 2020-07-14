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    Emre Kocadağ: Ruiz takımda kalacak

    Yönetici Emre Kocadağ, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olduğu iddia eden Victor Ruiz hakkında konuştu. Kocadağ, İspanyol oyuncunun takımda kalacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2020 - 12:33
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    Emre Kocadağ: Ruiz takımda kalacak

    Vida'nın ardından Ruiz de alacakları için kulübe ihtarname göndermiş ve belirlenen günde ödeme alamamıştı.

    Bunun üzerine İspanyol savunmacının konuyu FIFA'ya taşıyarak bedelsiz olarak serbest kalabileceği belirtilmişti.

    Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, tecrübeli futbolcu ile ilgili böyle bir ayrılığın mümkün olmadığını söyledi.

    "GELECEK SEZON DA BİZİMLE OLACAK"

    Radyospor'a konuşan Kocadağ, "Ruiz'in takımdan ayrılması gibi bir durum söz konusu değil. Sözleşmesi devam ediyor ve gelecek sezon da bizimle birlikte olacak." ifadelerini kullandı.

    Emre Kocadağ: Ruiz takımda kalacak #1

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