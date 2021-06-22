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- Emre Kocadağ: Salih Uçan'la prensip anlaşmasına vardık
Emre Kocadağ: Salih Uçan'la prensip anlaşmasına vardık
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Salih Uçan'la prensip anlaşmasına vardık." ifadelerini kullandı.
- Haber Merkezi
- 22.06.2021 - 20:12
- Güncelleme : 22.06.2021 - 20:41
Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, Salih Uçan transferinde mutlu sona ulaştı.
Sergen Yalçın'la 1 yıllığına anlaşan siyah-beyazlı ekipte asbaşkan Emre Kocadağ, Salih Uçan transferinde de müjdeyi verdi.
"SALİH UÇAN'LA PRENSİP ANLAŞMASINA VARDIK"
Kocadağ açıklamasında, "Salih Uçan'la prensip anlaşmasına vardık." ifadelerini kullandı.
ALANYASPOR'LA 40 MAÇ
Salih Uçan geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 40 maça çıkmıştı.
Uçan, çıktığı maçlarda takımına 3 gol, 7 asistlik bir performansla katkı sağladı.