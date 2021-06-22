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    Emre Kocadağ: Salih Uçan'la prensip anlaşmasına vardık

    Emre Kocadağ: Salih Uçan'la prensip anlaşmasına vardık

    Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Salih Uçan'la prensip anlaşmasına vardık." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 20:12
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 20:41
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    Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, Salih Uçan transferinde mutlu sona ulaştı.

    Sergen Yalçın'la 1 yıllığına anlaşan siyah-beyazlı ekipte asbaşkan Emre Kocadağ, Salih Uçan transferinde de müjdeyi verdi.

    "SALİH UÇAN'LA PRENSİP ANLAŞMASINA VARDIK"

    Kocadağ açıklamasında, "Salih Uçan'la prensip anlaşmasına vardık." ifadelerini kullandı.

    Emre Kocadağ: Salih Uçan la prensip anlaşmasına vardık #1

    ALANYASPOR'LA 40 MAÇ

    Salih Uçan geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 40 maça çıkmıştı.

    Uçan, çıktığı maçlarda takımına 3 gol, 7 asistlik bir performansla katkı sağladı.

    Emre Kocadağ: Salih Uçan la prensip anlaşmasına vardık #2

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