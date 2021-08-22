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    Emre Mor, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı

    Yeteneğine ihanet eden isimlerin başında gelen Emre Mor, Fatih Karagümrük ile anlaştı. Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 10:39
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    Emre Mor, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı

    Danimarka'nın Nordsjaelland kulübünde parladıktan sonra Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor Alman devinde beklentileri karşılayamamış ve Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu.

    Emre Mor, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı #1

    KARAGÜMRÜK'LE EL SIKIŞTI

    2019-2020 sezonunun başında önce Galatasaray'a devre arasında da Olympiakos'a kiralanan genç futbolcu yine hayal kırıklığı yaratan bir performansla Celta Vigo'ya geri dönmüştü.

    İspanyol AS'ın haberine göre; Fatih Karagümrük, Emre Mor'un transferini tamamlamak üzere... Haberde oyuncunun ücretinin yarısını Celta Vigo diğer yarısını ise Fatih Karagümrük karşılayacağı bilgisine yer verildi.

    BEŞİKTAŞ VE TRABZON REDDETTİ

    Mor, daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor'a önerilmiş ancak kulüp yönetimleri reddetmişti.

    Emre Mor, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı #2

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