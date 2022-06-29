Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla görüntülendi

Fenerbahçe, taraftarlarını heyecanlandıracak bir transfere imza attı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Emre Mor, sağlık kontrollerinden geçti ve formasını giydi.

Lincoln ve Bruma transferleriyle hücum gücünü artıran Fenerbahçe, 3. imzayı Emre Mor'a attırdı.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te muhteşem bir çıkış yakalayan ve transferin gözde ismi konumuna gelen 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna kattı.

Resmi açıklama geldi

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

Formayı giydi

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Emre Mor, sarı-lacivertli formayı üstüne geçirdi.

Emre Mor'un fotoğrafını görenler bir daha baktı. Fenerbahçe forması giyen 24 yaşındaki yıldız ismin duruşu, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Taraftarlar, sosyal medyada en çok Emre Mor’un saç stilini konuştu.