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    Emre Mor Fenerbahçe'de

    Emre Mor Fenerbahçe'de

    Fenerbahçe, Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • 02.07.2022 - 15:09
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 15:29
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    Yeni sezonda Jorge Jesus ile yeni bir kadro kuran Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'le Emre Mor transferi için anlaşma sağlamıştı.

    Sarı-lacivertliler, yerli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor’u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

    Emre Mor’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor;  Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Emre Mor Fenerbahçe'de İZLE

    Emre Mor Fenerbahçe de #1

    "Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum"

    Emre Mor ise transferle ilgili, "Çok gururluyum, çok büyük bir camia olan Fenerbahçe'deyim. Geçen sezona bakınca, bu sezonu çok daha büyük bir kulüpte seviye atlamış olarak düşünüyordum. Burada başarılı olmak ve Fenerbahçe’ye katkı sağlamak istiyorum.

    Emre Mor Fenerbahçe de #2

    "Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

    Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla beraber iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Taraftarımıza şunu söyleyebilirim, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benden büyük bir beklenti olduğunu biliyorum. Ben kendimi tanıyorum ve buna hazırım." ifadelerini kullandı.

    Emre Mor Fenerbahçe de #3

    Emre Mor Fenerbahçe de #4

    Emre Mor Fenerbahçe de #5


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