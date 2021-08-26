Fatih Karagümrük, Celta Vigo'dan Emre Mor'u kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İstanbul ekibi, Milli futbolcu Emre Mor'u renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Celta Vigo forması giyen Milli futbolcu Emre Mor'u kadromuza kattık

Nordsjaelland takımındaki performansıyla dikkat çeken Emre Mor, 2016 Avrupa Şampiyonasında A Milli takımın kadrosuna seçildi.

Emre Mor, resmen Karagümrük'te İZLE



“KARAGÜMRÜK FORMASI GİYECEK”

Ardından Dortmund'a transfer olan Emre, ülkemizde Galatasaray forması da giydi. Milli formayı 15 kez terleten Emre Mor artık Karagümrük forması giyecek." ifadeleri kullanıldı.

Yeteneğiyle ön plana çıkan oyuncu, Galatasaray formasıyla istenilen performansı gösterememişti.