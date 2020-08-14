Emre Mor, Trabzonspor'u istiyor

EURO 2016'daki futboluyla alkış alan ancak sonradan performansı düşüşe geçen Emre Mor, Trabzonspor'a önerildi. 23 yaşındaki futbolcunun bordo-mavili takımda oynamayı istediği belirtildi.

Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olması beklenen ancak bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Emre Mor için Celta Vigo kulüp arayışlarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezonun ilk devresini Galatasaray'da geçiren ancak verilen tüm şansları harcayan 23 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'a önerildi.

"TRABZONSPOR'DA OYNAMAK İSTİYORUM"

Kendisini Türk futboluna tekrar kanıtlamak isteyen Emre Mor'un Süper Lig'e dönmek istediği ve Trabzonspor'da oynamak istiyorum dediği öğrenildi.

Disiplinsiz tavırları ve isteksiz oyunuyla dikkat çeken futbolcuya Trabzonspor yönetiminin sıcak bakmadığı kaydedildi. Kadrosunda Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Guilherme gibi isimler barındıran bordo-mavili takımın böyle bir risk almak istemediği kaydedildi.

KAMPA ÇAĞRILMADAN TESİSLERE GİTTİ

Celta Vigo'da sezon öncesi kampına çağrılmayan Emre Mor, buna rağmen takımın tesislerine gitti. Emre Mor, açıklanan 30 kişilik kadroda yer almıyor ve Celta Vigo yönetimi Türk kanat oyuncusunu elden çıkarmanın planlarını yapıyor.

23 yaşındaki kanat, geçen sezon Süper Lig'de 10 maç oynarken skora katkı sağlayamadı. Öte yandan Emre Mor, sezonun ikinci yarısını geçirdiği Olimpiakos'ta sadece 1 kupa maçında oynayabildi.